В Вологде рекламные компании отказались размещать три билборда о ”забастовке избирателей”

В Вологде операторы наружной рекламы отказали активистам в размещении на въезде в город трех билбордов в поддержку ”забастовки избирателей”, объявленной Алексеем Навальным. Об этом в эфире радиостанции ”Эхо Москвы” сообщил инициатор установки билбордов, член Центрального совета Партии Прогресса Евгений Доможиров.

Как рассказал Е.Доможиров, предполагалось, что на билбордах будут последовательно размещены надписи: ”18 бездарно потраченных лет”, ”Впереди ещё 6?”, ”#забастовка”. По его словам, перед обращением к операторам активисты осмотрели рекламные конструкции на нескольких трассах, около 60% билбордов были пустыми. Однако оба оператора наружной рекламы, к которым обратился Е.Доможиров, под разными предлогами отказали ему в аренде рекламных конструкций.

”Мы обратились в компанию ”ДРИМ”, чтобы эти билборды арендовать, но компания ”ДРИМ”, проверив наши макеты, отказала нам в этом. Мы обратились в следующую компанию ”Ника”. Она выставила цены в три раза дороже, чем в ”Дриме”, а потом сказала, что все билборды заняты с 1 марта по 18 под другую политику”, — рассказал он.

Е.Доможиров выразил уверенность, что операторы просто опасаются размещать билборды.

”Все компании просто отказываются размещать эти, казалось бы, не относящиеся к политике надписи. На самом деле, наверное, все, и рекламщики, и власти, и все, прекрасно понимают, что там написано. Но они ссылаются на закон о рекламе, правда, без каких-либо пунктов. Естественно, что это просто ”отмазка”, чтобы не брать этот заказ”, — считает Е.Доможиров.