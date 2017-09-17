В Волгоградской области упал военный самолет

Военный самолет Як-130 потерпел крушение в Новониколаевском районе Волгоградской области, сообщил агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона.

"Самолет упал во время выполнения учебно-тренировочного полета. Два пилота, находившихся на борту, успели катапультироваться", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время информация о происшествии уточняется.

Позднее в Минобороны официально подтвердили крушение учебно-боевого Як-130, вылетевшего с аэродрома Борисоглебск.

"Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался", — сказали в военном ведомстве, добавив, что оба пилота сразу после приземления вышли на связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя", — сказал собеседник агентства.

В то же время, он отметил, что целиком картина происшествия будет восстановлена после расследования.