В Вирджинии объявлен режим ЧП после марша националистов

Власти штата Вирджиния объявили режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями белых националистов и их противников в городе Шарлоттсвилл.

Об этом в субботу, 12 августа, сообщается в официальном аккаунте губернатора штата Терри Маколиффа в соцсети Twitter.

В этот день националисты устроили акцию протеста против планов города демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Вскоре демонстрация переросла в ожесточенные столкновения ультраправых экстремистов с их противниками, после чего полиция объявила акцию незаконной.

Объявление режима ЧП позволяет местным властям при необходимости запросить дополнительные силы для восстановления правопорядка.