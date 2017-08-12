12.08.2017, 22:00

В Вирджинии объявлен режим ЧП после марша националистов

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Deutsche Welle
EST
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фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Власти штата Вирджиния объявили режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями белых националистов и их противников в городе Шарлоттсвилл.

Об этом в субботу, 12 августа, сообщается в официальном аккаунте губернатора штата Терри Маколиффа в соцсети Twitter.

В этот день националисты устроили акцию протеста против планов города демонтировать памятник генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Вскоре демонстрация переросла в ожесточенные столкновения ультраправых экстремистов с их противниками, после чего полиция объявила акцию незаконной.

Объявление режима ЧП позволяет местным властям при необходимости запросить дополнительные силы для восстановления правопорядка.

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