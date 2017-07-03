В Вильнюсе за драку задержали четырех военных НАТО из Нидерландов

В Вильнюсе полиция задержала за драку четырех военнослужащих НАТО из Нидерландов. Инцидент случился на улице около ресторана.

Вечером 1 июля в Вильнюсе на улице Альгирдо во время конфликта из-за неоплаченного счета в ресторане мужчину 1985 г.р. избили двое иностранцев, а еще двое иностранцев во время инцидента стояли рядом, сообщает Департамент полиции Литвы.

Полиция задержала четырех военных — граждан Нидерландов. Военнослужащие НАТО были нетрезвыми: в организме К.М. 1984 г.р. было 1,28 промилле, А.Е. 1979 г.р. — 0,54 промилле, С.Б. 1987 г.р. — 1,75 промилле и Л.М. 1987 г.р. — 1,17 промилле. После допроса военных отпустили.

Полиция ведет расследование по факту нарушения общественного порядка. Пострадавший получил травму головы. Врачи оказали ему первую помощь и назначили амбулаторное лечение.