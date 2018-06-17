В Вильнюсе открыли магазин для богатых: уксус стоит 100 евро за 100 грамм

Экологические лимоны в гастрономическом доме стоят 7 евро за кг, а в Rimi — 3,98 евро, киви — 10 евро за кг, в обычном ТЦ — 5,98 евро, экологические бананы — от 5 до 7,50 евро, в Rimi — 1,99 евро. Соотношение цен на другие фрукты и овощи похожи.

Несмотря на очень высокие цены, деликатесы привлекают внимание. Здесь есть и испанские хамоны, французские сыры, экзотические фрукты, экологические морепродукты, итальянское масло и уксус.

Например, 100 мл традиционного бальзамического уксуса 25-летней выдержки стоят 99,95 евро. 400 г измельченной утиной печенки — 31,95 евро. Килограмм филе морского окуня — 38 евро, филе трески — 37 евро, филе баранины — 45 евро. Эти продукты далеко не всем по карману.

"Ну что, открылся еще один магазин для богатых", — сказала DELFI приехавшая на открытие Виолетта.

Однако другая посетительница порадовалась, что с 21 ч. продукцию пекарни в этом магазине продают с 50% скидкой.

"Да, все очень дорого, но я рада, что могу зайти в пекарню, где все за час до закрытия продается дешевле — и хлеб, и булочки", — сказала Эрика.