В Вильнюсе из-за легионеллеза объявлена чрезвычайная ситуация

В Вильнюсе из-за выяснения нескольких случаев легионеллеза в многоквартирных домах была объявлена чрезвычайная ситуация.

Эту информацию подтвердил заместитель директора администрации Вильнюсской мэрии Арвидас Дарулис.

Национальный центр общественного здоровья получил из лаборатории данные о двух случаев легионеллеза — бактериями была заражена вода в многоквартирных домах на ул. Тускулену, 5, и ул. Ладыгос, 3. Исследуют образцы из еще дома в микрорайоне Лаздинай.

Вильнюсская мэрия сообщает, что 10 марта состоялось заседание — посвященное превенции легионеллеа и ситуации в трех домах где обнаружены эти бактерии (ул. Тускулену, 5, ул. Ладыгос, 3 и ул. Архитекту, 79).

Для ликвидации бактерий потребуется 24 ч.

Жителей этих трех домов просят использовать холодную воду, а для бытовых нужд греть ее на плите.

Если жители этих домов почувствуют недомогание (повысится температура, появится слабость, кашель, понос), они должны обращаться к семейному врачу.