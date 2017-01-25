В Вильнюс из Германии прибыло командование батальона НАТО

Немецкий военный самолет с первой группой военных приземлился в Вильнюсском аэропорту во вторник вечером. На нем прилетели более десяти офицеров, включая командование батальона.

"Мои военные и я очень счастливы, что находимся в Литве и начинаем инициативу передового базирования вместе с литовскими друзьями и партнерами", — сказал журналистам в аэропорту командующий батальоном, полковник-лейтенант Кристоф Хуберг ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Вместе с другими военными он сначала отправился в посольство Германии в Вильнюсе. Немцы будут дислоцированы в Рукле, где будет находиться весь батальон НАТО.

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К. Хубер не детализировал, сколько немецких военных прибыло в Литву.

"Сегодня прибыла верхняя (часть батальона), которая будет заниматься всеми необходимыми вещами для того, чтобы встретить основные силы, прибывающие через несколько недель", — сказал офицер.

Несколькими часами раньше в Литву прибыли и первые бельгийские военные, которые также будут служить в батальоне.

"Бельгийские военные прилетели в аэропорт Паланги, а техника доставлена паромом", — сообщил BNS представитель по связям с общественностью литовской армии, капитан Андрюс Дилда.

Он отметил, что в Литву прибыли около 30 военных роты логистики. Еще несколько десятков военных должны прибыть в четверг.

В батальоне под командованием Германии в целом будет около 1200 военных. К немцам и бельгийцам в дальнейшем присоединятся военные из Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Хорватии и Франции. Некоторое время прибывающие союзники будут проживать в Рукле, позднее их планируется передислоцировать.

Литва предлагает Германии на более длительный срок разместить батальон под Вильнюсом, где будет построен военный городок.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг — в Польшу и страны Балтии международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы — в Польше, британцы — в Эстонии, а канадцы — в Латвии.

Политолог Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Дейвидас Шлекис утверждал BNS, что хорошо вооруженный батальон укрепит военную мощь Литвы и будет способствовать сдерживанию Москвы.

"Прибывает серьезная военная мощь, которая осложнит быструю интервенцию. Мы не должны забывать, что прибывают военные крупнейших западных стран. Это сигнал Москве о том, что страны Запада берут на себя политический риск, зная, что их военные могут погибнуть и обдумывают свои способы реакции. Россия должна посчитать, хочет ли она посмотреть, что в такой ситуации сделали бы Вашингтон или Лондон", — сказал он.