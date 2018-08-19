В верхушке космической отрасли России нашли мошенников

Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. В ближайшее время в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что дело расследуется при активном содействии сотрудников управления "П" ФСБ. Данная структура контрразведки занимается борьбой с коррупцией в промышленной сфере.

По утверждению источника "Интерфакса", знакомого с ходом расследования, среди подозреваемых "целый коллектив специалистов, сотрудники высшего звена" РКК.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что задержанные дают признательные показания. В государственной корпорации пообещали оказать помощь следствию.

В июле этого года в головном научном институте "Роскосмоса", ЦНИИмаш, и "Объединенной ракетно-космической корпорации" прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "совершенно секретно". Обвиняемым по делу проходит 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Ему, по данным "Коммерсанта", инкриминируется передача спецслужбам стран НАТО данных о гиперзвуковых технологиях для комплексов "Авангард" и "Кинжал".