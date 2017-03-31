В Венеции задержали выходцев из Косово, планировавших взорвать мост Риальто

В Венеции задержаны четыре выходца из Косово, которые планировали взорвать мост Риальто. Об этом сообщил журналистам прокурор города Адельки дʼИпполито, передает ”Медуза”.

По данным правоохранительных органов, задержанные были сторонникам террористической организации ”Исламское государство” и изучали способы изготовления самодельных бомб.

Подрыв моста Риальто они обсуждали в одном из записанных полицией разговоров. Из их реплик следует, что они собирались стать смертниками.

У всех задержанных были действующие документы на проживание в Италии, сообщает Ansa. Среди них один несовершеннолетний.

Риальто — самый древний из четырех мостов через венецианский Большой канал. Первый мост на этом месте появился в XII веке, нынешняя постройка относится к XVI веку.