В Великобритании взорвалась танцевальная студия: ранено 52 человека

Сильный взрыв произошел в районе Нью Ферри, Уиррел, в пригороде Ливерпуля на западе Великобритании. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Mirror.



Инцидент произошел примерно в 21:15 по местному времени, предположительно, в частном доме. Полиция пока не подтвердили детали, сообщается, что местная танцевальная студия почти полностью разрушена. Кроме того, повреждены несколько строений по соседству. Окрестности усеяны обломками кирпичей.

Пострадали по меньшей мере 15 человек, главным образом, посетители находящегося поблизости китайского ресторана, у многих порезы от разбившихся при взрыве оконных стекол. Раненые госпитализированы.

Очевидцы сравнивают представшую их глазам картину с "зоной боевых действий".

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона или пожар. На место ЧП прибыли не менее десяти машин скорой помощи, в настоящее время там работают спасатели и сотрудники полиции, устанавливаются причины случившегося.