13.04.2018, 15:46

В Великобритании расследуют "необъяснимую" смерть двух человек

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NEWSru.com
EST
Briti politsei
Briti politseiFoto: JOHN SUPER, AFP

В Великобритании проводится расследование загадочной смерти двух человек, объяснения причин гибели которых у правоохранительных органов пока нет. Ночью в пятницу, 13 апреля, полицейские были вызваны в дом в городе Уэртинг (графство Сассекс), где они обнаружили мертвыми мужчину и женщину.

В настоящее время полиция Сассекса рассматривает инцидент как "необъяснимый", сообщает Daily Star.

От чего скончались мужчина и женщина, неизвестно. Возможно, обстоятельства их смерти прояснит вскрытие. Предварительно, власти не смогли ответить на вопрос о причине гибели двух человек.

О таинственном случае также пишут The Daily Mail и The Mirror. Представитель полиции Сассекса подтвердил, что стражи порядка обнаружили умершими двух человек в доме, где они проживали.

Расследование инцидента продолжается. Власти пытаются выяснить причину смерти пары.

Как сообщает Spirit FM, людей, у которых есть какая-либо информация о погибших или о причине их смерти, просят связаться с полицией. Фамилии умерших не сообщаются.

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