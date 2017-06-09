В Великобритании партия Мэй теряет абсолютное большинство

В Великобритании в пятницу, 9 июня, на досрочных парламентских выборах с небольшим отрывом лидируют консерваторы.

Согласно предварительным результатам, тори под руководством премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получают 256 мест в парламенте, а виги — 231 место, передает dw.com.

Как заявила Мэй утром 9 июня, Великобритания нуждается в "периоде стабильности", который она готова обеспечить при условии большинства ее партии в парламенте.

Возглавляющий Лейбористскую партию Джереми Корбин со своей стороны призвал премьера подать в отставку и дать возможность сформировать новое правительство, "действительно представляющее эту страну".

Окончательные результаты станут известны только во второй половине дня 9 июня.

Последние выборы в палату общин прошли в Великобритании в 2015 году, и следующее голосование по закону должно было состояться только через пять лет. Но в июне 2016 года граждане Великобритании проголосовали на референдуме за выход из Европейского cоюза, после чего тогдашний премьер Дэвид Кэмерон подал в отставку, и его пост заняла лидер тори Тереза Мэй. В апреле текущего года она объявила о проведении досрочных выборов, объяснив их необходимость тем, что кабинету министров требуется твердый мандат для проведения переговоров с ЕС о Brexit.