22.06.2018, 21:22

В Великобритании отказались вводить гендерно-нейтральные паспорта

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Gazeta.ru
EST
Suurbritannia
SuurbritanniaFoto: CARL COURT, AFP

Ходатайство активиста Кристи Элан-Кейн о введении гендерно-нейтральных паспортов было отклонено судом в Великобритании, сообщает SkyNews.

Элан-Кейн выступала за создание ”икс” паспортов для людей, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу.

По ее мнению, существующий формат удостоверения личности дискриминирует тех, кто видит себя за пределами гендерной системы, а ”отрицание существования есть худший вид дискриминации”.

Отсутствие гендерно-нейтральных паспортов дискриминирует большую часть общества, в том числе гермафродитов, трансгендеров и других людей с гендерной дисфорией, полагает Элан-Кейн.

Ее адвокат Кэйт Галлафент в обращении к суду ссылалась на статью 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) — право на уважение личной жизни и право не подвергаться дискриминации по признаку пола или гендера.

Тем не менее, суд отклонил заявление, а правительство отказалось учредить ”икс” паспорта, сославшись на то, что если такая политика и вступает в конфликт со статьей 8 ЕКПЧ, то она может быть оправдана по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что в США трансгендерам разрешили проходить воинскую службу.

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