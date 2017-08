В Великобритании более 230 человек пострадали из-за облака газа

Люди жаловались на резь в глазах и горле, проблемы с дыханием. Первые сообщения об облаке газа поступили в полицию накануне вечером из населенного пункта Берлинг Гэп, где около 50 человек, отдыхавших на пляже, почувствовали неприятные симптомы.

Экстренные службы эвакуировали посетителей пляжа. Власти рекомендовали местным жителям не выходить на улицу и держать закрытыми окна и двери. В больнице Истборна сообщили, что к ним за медицинской помощью в связи с инцидентом обратились 233 человека. В полиции отметили, что серьезных повреждений зафиксировано не было, госпитализация никому не потребовалась.

Полиция Восточного Сассекса подтвердила, что стражи порядка расследуют инцидент с облаком газа, которое, скорее всего, пришло в Великобританию со стороны Ла-Манша.

BBC опубликовала в своем Twitter видео, снятое в момент появления облака на пляже в районе Берлинг Гэпа.

Here's the moment a 'chemical haze' caused panic on the beach at Birling Gap. Hundreds needed hospital treatment. Video: Kyle Crickmore. pic.twitter.com/tVDj6YUyue