В Варшаве за запуск беспилотника над зданием президентского дворца задержан гражданин Латвии

Вчера в Варшаве за запуск беспилотника над зданием президентского дворца Бельведер в компании двух россиянок задержан гражданин Латвии, сообщает "РИА Новости" со ссылкой Бюро охраны правительства (BOR) Польши, передает LETA.

"4 марта после обеда сотрудники BOR, реализуя задачи по охране объектов, заметили дрон, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы. Оператор оказался гражданином Латвии, который управлял устройством с дистанционным управлением в компании двух женщин с российским гражданством", — говорится в сообщении ведомства.

По данным BOR, составлен протокол о передаче задержанного гражданина Латвии полиции. Также о происшествии проинформировано Агентство внутренней безопасности страны. Информации о том, задержаны ли гражданки России, нет.