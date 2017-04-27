В Узбекистане отменили шествие "Бессмертного полка" из-за "сложной политической обстановки в мире"

В Узбекистане отменили шествие "Бессмертного полка", сообщается на официальном сайте движения. Акция не состоится "по причине сложившейся во всем мире сложной политической обстановки". "Нам не нужен второй Питер", — заявили организаторы, имея в виду теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля, жертвами которого стали 15 человек.

Вместе с тем движение планирует провести стационарную выставку, формат которой согласовывается с объединением VETERAN. К выставке предлагается приурочить поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, которых только в Ташкенте проживает более 400 человек.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в Ташкенте в 2016 году. При этом власти отказались от ее проведения. Жители столицы Узбекистана принесли цветы и портреты фронтовиков к Волгоградскому мемориальному комплексу. Более 300 автомобилистов 9 мая проехали по столице в рамках автопробега "Помню и горжусь".

Как напоминает ТАСС, в войне участвовало более 1,4 миллиона жителей Узбекистана. В 2017 году президент страны Шавкат Мирзиеев распорядился выделить жилье нуждающимся участникам и ветеранам ВОВ, выплатить им по два миллиона сумов (около 550 долларов) и отремонтировать имеющуюся жилплощадь.

В соседних государствах бывшего СССР — Таджикистане, Киргизии, Казахстане и Туркмении — шествие состоится. При это в Туркмении акция проходит с 2015 года, но только в одном учебном заведении — туркмено-российской школе имени Пушкина, которую курирует посольство России в Ашхабаде.

Акция "Бессмертный полк" — это шествие потомков фронтовиков с портретами родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске, но впервые подобное шествие прошло в 2007 году в Тюмени под названием "Парад победителей". В 2013 году акция распространилась на 120 городов, в 2014-м на улицы с портретами ветеранов вышли жители уже 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.