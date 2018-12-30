30.12.2018, 14:51

В Улан-Удэ разбился вертолет, четыре человека погибли

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ИТАР-ТАСС
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Ulan-Ude Foto: Andrei Ogorodnik, TASS

Четыре человека погибли в результате аварии вертолета в Улан-Удэ, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В Улан-Удэ разбился вертолет. Четыре погибших, люди находились в вертолете", — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также добавил, что вертолет Robinson потерпел крушение при взлете с частной вертолетной площадки в поселке Верхняя Березовка в пригороде города. Он отметил, что машина рухнула на территорию базы отдыха.

По его словам, при падении машина загорелась. Пожар уже ликвидирован. В ГУ МЧС по Бурятии информацию подтвердили. "Сейчас уточняем: действительно, упал вертолет в Улан-Удэ. Да, подтверждаем, крушение действительно произошло", — сообщили в ведомстве.

На сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры указано, что вертолет потерпел крушение при заходе на посадку.

"30 декабря, осуществляя полет по маршруту Березовка (г. Улан-Удэ) — Сосновоозерск (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолет Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолет потерпел крушение", — говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС также добавили, что вертолет был частным. Кроме того, по данным ведомства, на земле никто не пострадал в результате инцидента. Машина упала в нежилом массиве между комплексом "Оранж Хауз" и Центром восточной медицины.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, вертолет принадлежал владельцу торгово-развлекательного центра People's Park Сергею Рогову.

"Есть такая информация, да, что вертолет принадлежал бизнесмену Сергею Рогову. Он находился на борту. По остальным погибшим информация уточняется. Люди направлялись в Еравнинский район на рыбалку", — сказал источник.

Причины крушения уточняются. На месте работают следственная группа СК РФ, Бурятская транспортная прокуратура и оперативная группа ЦУКС. По данным пресс-службы правительства региона, губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов выезжал на место происшествия.

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