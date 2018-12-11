В Украине опубликован закон о разрыве договора о дружбе с Россией

В газете Верховной рады "Голос Украины" во вторник, 11 декабря, опубликован текст закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, он вступит в силу в среду. Закон, одобренный Верховной радой, был подписан президентом Украины Петром Порошенко 10 декабря. Непродление этого договора "следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу", заявил он в понедельник, 10 декабря.

Действие договора будет прекращено 1 апреля 2019 года в связи с вооруженной агрессией России в отношении Украины, которая стала нарушением этого соглашения, говорится в тексте закона.

"Прекращение действия договора освобождает Украину от каких-либо обязанностей по его выполнению и не влияет на права, обязанности или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения указанного договора до прекращения его действия", — подчеркивается в документе.

Закон о разрыве договора о дружбе с Россией был принят Верховной радой Украины 6 декабря, его поддержали 277 депутатов, еще 20 были против. Днем ранее комитет украинского парламента по международным делам единогласно одобрил законопроект, внесенный в Раду Петром Порошенко, который определил его как неотложный для принятия.