В Тверской области мужчина расстрелял восемь человек

В Тверской области в поселке мужчина совершил убийство восьми человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

”Следственными органами Следственного комитета России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 8 человек — двух женщин и шести мужчин”, — сообщила она.

Инцидент произошел в поселке Редкино Конаковского района в садоводческом товариществе ”50 лет Октября” на одном из мероприятий. Сообщается, что в ходе бытового конфликта один из его участников взял дома оружие и ”расстрелял из него своих обидчиков и свидетелей”, пишет gazeta.ru.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время с ним проведут следственные действия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать это дело Главному следственному управлению СК России.