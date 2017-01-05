В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает gazeta.ru со ссылкой на CNN Turk.

Сообщается, что инцидент произошел рядом со зданием суда, на месте взрыва горит автомобиль. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее сообщалось о взрыве в сирийской провинции Латакия в городе Джабла.

В результате взрыва заминированного автомобиля в турецком Измире погибли два человека, передает Anadolu.

Сообщается, что жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда. По крайней мере десять человек пострадали.

”Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв”, — сказал губернатор Измира.

В данный момент в Турции введен запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.

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