Турецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, когда погибли 39 человек, сообщают турецкие СМИ, включая газету Hurriyet и государственное телевидение страны.

Считается, что нападение на ночный клуб Reina совершил выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

Подозреваемый был задержан в Эсеньюрте — это район провинции Стамбул, сообщают турецкие СМИ.

По данным телеканала TRT, вместе с ним находился его четырехлетний сын. Телеканал NTV сообщает, что мужчина был задержан в доме у своего друга из Киргизии.

В турецких СМИ также появилась фотография мужчины в футболке со следами крови и синяками на лице.

Istanbul Foto: AP

По данным СМИ, задержанный снимал квартиру в турецком городе Конья, насколько можно заключить, с женой и двумя детьми.

В новогоднюю ночь вооруженный мужчина напал на посетителей ночного клуба Reina. Он прибыл в клуб на такси в воскресенье поздней ночью и открыл огонь по людям, праздновавшим Новый год. Среди погибших были иностранцы. Также десятки человек получили ранения.

Власти Турции назвали нападение терактом.

Позже ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран. ИГ заявила, что это месть Турции за действия в Сирии.

В последние месяцы в Турции произошла череда террористических нападений. 11 декабря в Стамбуле у домашнего стадиона футбольной команды "Бешикташ" произошли два взрыва, в результате которых погибли 44 человека, более 150 получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя радикальная военизированная группировка "Ястребы свободы Курдистана".

19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, которого поначалу приняли за сотрудника службы безопасности.