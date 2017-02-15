В Турции задержан новый фигурант дела об убийстве российского посла

Турецкая полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

Агентство Anadolu не раскрывает никаких подробностей по поводу личности фигуранта дела, за исключением его инициалов, приведенных латиницей: E. B.

По данным газеты Milli, задержанный поддерживал с убийцей дипломата Мевлютом Мертом Алтынашем связь по телефону. В задержании предполагаемого сообщника были задействованы управление по борьбе с терроризмом полиции Анкары и прокуратура. Подозреваемого доставили в полицию для допроса.

Как напоминает Posta, два сообщника Алтынаша были взяты под стражу сразу после инцидента, затем полиция арестовала еще трех человек. Как сообщалось, это четверо курсантов полицейского училища, где учился убийца, а также их куратор, которого власти считают активистом организации Фетуллаха Гюлена. Известно, что курсантам предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

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Нападение на посла России Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Мевлют Алтынташ убил дипломата несколькими выстрелами из пистолета. До того, как его застрелили спецназовцы, он успел выкрикнуть ряд лозунгов, объясняя свое нападение недовольством политикой России в Сирии. В результате атаки пострадали еще два человека. МИД РФ квалифицировал нападение как теракт. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России. Из-за его похорон президент России Владимир Путин на день отложил большую декабрьскую пресс-конференцию.

Фотография Алтынташа в момент покушения, сделанная турецким фотографом Бурханом Озбилиджи, получила главный приз международного конкурса фотографов World Press Photo.

Российское посольство в Анкаре накануне, 14 февраля, выразило возмущение в связи с присуждением престижной премии за изображение убийцы, торжествующего рядом с телом смертельно раненного дипломата. В заявлении дипмиссии по этому поводу говорится, что решение жюри конкурса продемонстрировало "полную деградацию этических норм и моральных ценностей". "Пропаганда ужасов терроризма является неприемлемой", — цитирует сообщение посольства турецкая Hurriyet.