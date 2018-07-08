08.07.2018, 14:25

В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих


Deutsche Welle
EST
Türgi erakorralised presidendivalimised
Türgi erakorralised presidendivalimisedFoto: Mikk Mihkel Vaabel

В Турции в воскресенье, 8 июля, специальным указом уволены 18 632 госслужащих. Среди уволенных — свыше 9 тысяч полицейских, около 6 тысяч военных, а также учителя и преподаватели университетов.

Поводом для решения послужили предполагаемые связи с террористическими группировками или деятельность, направленная против безопасности государства. Указом также прекращается деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Расширение полномочий Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения 15 июля 2016 года после неудавшегося путча. В апреле нынешнего года оно было продлено в седьмой раз подряд. По данным ООН, за этот период по подозрению в поддержке путча были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих. Режим ЧП может быть снят досрочно, заявил ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Прошедшие 24 июня президентские и парламентские выборы закончились победой правившего президента Эрдогана. Этими выборами был завершен переход к президентской форме правления, которая значительно расширила полномочия Эрдогана. Теперь он сможет выпускать декреты, имеющие силу законов. Пост премьер-министра упраздняется.

Эрдоган будет приведен к присяге 9 июля. По словам его пресс-секретаря, в тот же день он представит новый кабинет министров, который и будет возглавлять.

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