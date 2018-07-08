В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих

В Турции в воскресенье, 8 июля, специальным указом уволены 18 632 госслужащих. Среди уволенных — свыше 9 тысяч полицейских, около 6 тысяч военных, а также учителя и преподаватели университетов.

Поводом для решения послужили предполагаемые связи с террористическими группировками или деятельность, направленная против безопасности государства. Указом также прекращается деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.

Расширение полномочий Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения 15 июля 2016 года после неудавшегося путча. В апреле нынешнего года оно было продлено в седьмой раз подряд. По данным ООН, за этот период по подозрению в поддержке путча были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих. Режим ЧП может быть снят досрочно, заявил ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.