В Турции разбился вертолет с россиянами на борту

В Турции в Стамбуле в районе Бююкчекмедже в пятницу, 10 марта, разбился вертолет Sikorsky S-76, принадлежащий консорциуму Eczacibasi Group. По словам стамбульского губернатора Васипа Шахина, на месте происшествия найдены тела пяти погибших.

На борту находились четыре россиянина, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Eczacibasi Group, чьими гостями были пассажиры воздушного судна. "Мы еще уточняем подробности, но пока могу сказать, что в вертолете находились четыре гражданина России", - сказал он.

Сразу несколько турецких СМИ сообщили, что в катастрофе погибли не менее пяти человек.

Düşen helikopterin Eczacıbaşı'nın üst düzey yöneticilerini taşıdığı ortaya çıktı! https://t.co/2peTxShp4d pic.twitter.com/RpcOKFxIzL— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) March 10, 2017

На борту разбившегося вертолета были высокопоставленные топ-менеджеры, в том числе гендиректор компании VitrA Russia Салим Озен, сообщает турецкий телеканал NTV. VitrA - турецкая компания, экспортирующая плитку и керамику для ванных комнат, входящая в Eczacibasi Group, Vitra Russia - его российское подразделение.

Вместе с Озеном в вертолете находились четыре российских бизнесмена. Как передает издание The Daily Sabah, бизнесмены летели на встречу, запланированную на 12:00 в провинции Биледжик на северо-западе Турции.

Вертолет разбился примерно через шесть минут после отправления из аэропорта имени Ататюрка, откуда он вылетел в 11:15 по местному времени. Он упал на шоссе E-5, движение по которому тут же было перекрыто.

Агентство DHA опубликовало видео с места крушения, на котором видны горящие обломки и работа спасательных команд, в том числе пяти пожарных расчетов, высланных на место инцидента.

CNN Türk, ссылаясь на местных чиновников, передает, что на борту разбившегося вертолета были семь человек, в том числе трое турецких граждан (двое из них - пилоты) и четыре иностранных.

По данным DHA, все четверо иностранцев - россияне, работавшие в сфере строительства и прилетевшие в Турцию на деловые переговоры. Позже пресс-служба Eczacibasi Group назвала их имена: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага (по сообщению Yeni Safak). Имена пилотов - Ахмет Булут и Аладдин Наджи.

Российское генеральное консульство в Турции проверяет данные о гибели россиян при падении вертолета в Стамбуле, заявил генконсул России Андрей Подъелышев, передает ТАСС. Он заявил, что в консульстве пока не получали официальных данных о катастрофе.

Воздушное судно врезалось в неработающую телевизионную вышку, а потом рухнуло на шоссе. CNN Türk ссылается на очевидца-таксиста, который видел, что вертолет врезался в телебашню и начал падать вместе с обломками опоры.