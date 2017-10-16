В Турции продлили режим ЧП до 2018 года

Турецкие власти приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, передает РИА ”Новости”.

”Правительство приняло решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно направлено на утверждение в парламент”, — сказал он.

Данное заявление Боздаг сделал после заседания кабинета министров.

Ранее решение о продлении режима ЧП было принято в Турции в июле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения для эффективных действий против тех, кто участвовал в попытке путча.