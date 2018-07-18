В Турции отменяется действие военного положения: как Эрдоган громил оппозицию

”Вся нынешняя турецкая система основана на том, чтобы защищать государство от различных агентов и политических групп влияния”, — пишет на сайте экспертного Института Брукингса политолог Омер Ташпинар.

Спасти президента

Попытка военного переворота произошла в ночь с 15-го на 16-е июля 2016 года. Тогда в Анкару были стянуты военные части, решившие лишить власти Эрдогана. Им оказали сопротивление некоторые полицейские подразделения, а позже — военные, сохранившие лояльность президенту.

Впервые в современной истории Турции ВС, которые считались главной политической силой страны, оказались расколоты.

Параллельно была попытка взять штурмом отель в Мармарисе, в котором находился президент страны в ночь на 16 июля. Эрдоган покинул свое место отдыха примерно за полчаса до появления мятежников (по последним данным, их было около 25 человек), прибывших туда на трех вертолетах. Проникнув в отель, военнослужащие встретили сопротивление отряда сил специального назначения, охранявшего президента.

Самолет Эрдогана, спешивший в Стамбул, в воздухе догнали истребители мятежников. Однако по неизвестным причинам заговорщики передумали уничтожать самолет главы государства, сообщили государственные СМИ Турции.

8 июля в Анкаре и Стамбуле было введено чрезвычайное положение, были стянуты дополнительные подразделения спецназа. Вскоре мятеж военных был окончательно подавлен.

Под предлогом чрезвычайных мер Эрдоган смог расправиться с большинством своих оппонентов, журналистов и даже звезд спорта, которые выступали с критикой в его адрес.

Например, центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) ”Нью-Йорк Никс” Энес Кантер, который уехал из Турции из-за своих оппозиционных взглядов, утверждает, что регулярно получает угрозы от сторонников Эрдогана. Дело в том, что в 2016 году Кантер поддержал оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган довольно быстро обвинил в организации госпереворота.

Сам Гюлен проживает в США, и турецкий президент неоднократно требовал от американских президентов его экстрадиции — до сих пор безуспешно.

По мнению официальной Анкары, Гюлен и его последователи из организации FETO создали тайную сеть агентов влияния, эта ”пятая колонна” проникла во все структуры общества и ведет там свою подрывную деятельность.

Кроме Гюлена, у Эрдогана немало противников в самой Турции, которые обвиняют его в разрушении светского государства, созданного Кемалем Ататюрком. Эксперт по Ближнему востоку экспертной группы Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик отмечает: разрушая заложенные Ататюрком основы, Эрдоган ”превращает его в то государство, которого Мустафа Кемаль так хотел избежать”.

Запад в опале