В Турции арестованы более 400 предполагаемых членов ИГ

В Турции по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" арестованы более 400 человек, сообщает государственное агентство Анадолу.

Аресты проводились по всей стране, включая столицу, Стамбул, Газиантеп и Измир. Как сообщает агентство, в Анкаре были арестованы 60 человек, большинство из них иностранцы.

Крупнейшая операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, там задержаны более 100 подозреваемых.

В 2016 году в Турции произошло несколько крупных нападений, в организации которых власти обвиняют как курдских сепаратистов, так и джихадистов.

В декабре было совершено нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате чего погибли 39 человек, в основном иностранцы. Ответственность взяла на себя группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, в том числе и России.

Две недели спустя полиция задержала гражданина Узбекистана Абдулкадира Машарипова, который, как утверждают власти, сознался в совершении этого нападения.

Вооруженные силы Турции также участвуют в операции против боевиков ИГ в сирийском городе Эль-Баб.