26.04.2018, 10:10

В Турции 13 оппозиционных журналистов получили тюремные сроки

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bbcrussian.com
EST
Istanbuli tänavapilt 17.07.2016
Istanbuli tänavapilt 17.07.2016Foto: Piia Puuraid

Турецкий суд приговорил 13 журналистов оппозиционной газеты Cumhuriyet к заключению по обвинению в поддержке террористических организаций.

Журналисты останутся на свободе до решения суда по апелляции.

Суд счел, что своей работой сотрудники газеты оказывали поддержку "Рабочей партии Курдистана", леворадикальной "Революционной народно-освободительной партии-фронту" и движению опального проповедника Фетхуллы Гюлена, который, по мнению властей, стоял за неудачной попыткой военного переворота в Турции в 2016 году.

Независимая газета Cumhuriyet была основана в 1924 году. Она придерживается оппозиционной линии по отношению к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и часто критикует его.

Среди приговоренных журналистов есть известные авторы. Журналист-расследователь Ахмет Шик, автор книги "Армия Имама", в которой рассказывается о сети сторонников Гюлена в турецких правительственных учреждениях, был приговорен к семи с половиной годам заключения.

Бухгалтер газеты Эмре Ипер получил срок в три года и один месяц по статье о пропаганде терроризма.

Известный карикатурист Муса Карт был приговорен к трем годам и девяти месяцам, главный редактор Мурат Сабунчу — к семи с половиной годам.

Еще трое сотрудников газеты были оправданы.

Исполнительного директора газеты Акина Аталая приговорили к семи годам заключения. Поскольку Аталай отбыл уже 542 дня заключения с момента ареста, а другие журналисты остаются на свободе до апелляции, суд постановил освободить и его в ожидании апелляции.

Аталай в беседе с журналистами сказал, что власти взяли его коллег в "заложники", а в качестве "выкупа" требуют саму газету. "Эту газету не купить за деньги […] наши коллеги покажут, что значит заниматься журналистикой", — добавил он.

Cumhuriyet ("Республика") считается старейшей газетой в стране: она была основана в 1924 году одним из соратников основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Редакция газеты находится в Стамбуле, у нее также есть представительства в Анкаре и Измире.

На сегодняшний день Cumhuriyet — одно из немногих изданий в Турции, находящихся в открытой оппозиции к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это также одна из немногих оппозиционных газет, которые не были закрыты после попытки госпереворота.

Накануне суда газета вышла с передовицей "Хватит этой жестокости", а после приговора на ее сайте появился заголовок "Вы будете посрамлены в истории".

Эрдогана обвиняют в ущемлении свободы прессы. В марте этого года по обвинению в связях с организацией Фетхуллы Гюлена уже были приговорены 25 журналистов.

Приговор вызвал протест международного Комитета защиты журналистов. "Турецкие власти должны перестать приравнивать журналистику к терроризму и освободить десятки журналистов, которые сели в тюрьму только за то, что делали свою работу", — говорится в заявлении организации.

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