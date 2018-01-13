В Тунисе заявили о нормальной обстановке в стране после беспорядков

В ходе протестов были сожжены здания нескольких государственных учреждений, из-за чего в несколько городов страны были введены войска. Протестующие также забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, поджигали автомобили и громили витрины магазинов.

Для разгона толпы пришлось применять слезоточивый газ.

По последним данным, за время протестов погиб один человек, пострадали почти 50 сотрудников полиции.

Демонстранты требовали от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступали за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей.

В новом году в стране выросли цены на ряд товаров, что также вызвало недовольство граждан страны.