28.05.2018, 11:10

В Третьяковской галерее посетитель повредил картину Репина ”Иван Грозный и сын его Иван”

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rus.delfi.ee
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В Третьяковской галерее посетитель повредил картину Репина ”Иван Грозный и сын его Иван”
Wikipedia

В Третьяковской галерее вечером 25 мая посетитель повредил картину Ильи Репина ”Иван Грозный и сын его Иван”, известную также как ”Иван Грозный убивает своего сына”, сообщает Медуза.

Картине нанесены серьезные повреждения, заявили ”Интерфаксу” в пресс-службе галереи — в трех местах прорван холст, пострадала авторская рама. ”По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали”, — заявили в Третьяковке.

Полотно изъято из экспозиции и отправлено в реставрационную мастерскую.

В полиции, не уточняя название поврежденной картины, сообщили о задержании в музее человека, который ”металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно”.

Возбуждено уголовное дело о повреждении культурных ценностей (статья 243 УК РФ).

  • Илья Репин написал картину ”Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года” в 1883-1885 годы. Она изображает смерть царевича Ивана, которого, согласно распространенной точке зрения, смертельно ранил во время ссоры его отец Иван Грозный. Картину купил для своего собрания Павел Третьяков.
  • В 1913 году иконописец-старообрядец Абрам Балашов ударил картину ножом, повредив изображения лиц. Илье Репину пришлось переписать их заново.
  • В 2013 году православные активисты потребовали от Третьяковской галереи убрать картину из экспозиции. Они утверждали, что картина клеветническая, поскольку доказательств убийства Иваном Грозным своего сына, по их мнению, нет. Руководство музея отказалось это делать.
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