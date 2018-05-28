В Третьяковской галерее посетитель повредил картину Репина ”Иван Грозный и сын его Иван”

В Третьяковской галерее вечером 25 мая посетитель повредил картину Ильи Репина ”Иван Грозный и сын его Иван”, известную также как ”Иван Грозный убивает своего сына”, сообщает Медуза.

Картине нанесены серьезные повреждения, заявили ”Интерфаксу” в пресс-службе галереи — в трех местах прорван холст, пострадала авторская рама. ”По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали”, — заявили в Третьяковке.

Полотно изъято из экспозиции и отправлено в реставрационную мастерскую.

В полиции, не уточняя название поврежденной картины, сообщили о задержании в музее человека, который ”металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно”.