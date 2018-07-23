В результате стрельбы в районе Гриктаун в Торонто пострадали девять человек, сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на городскую полицию.

”Полиция Торонто ответила на вызов в 22.00 в воскресенье (05.00 мск). Девять человек получили ранения”, — говорится в сообщении.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Отмечается, что стрелок был ликвидирован. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Торонто произошла стрельба, очевидцы заявляли, что слышали от 15 до 20 выстрелов. Также ранее сообщалось, что в результате стрельбы в мормонской церкви в США один человек погиб и один пострадал.