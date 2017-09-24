В торговом центре в Лондоне распылили ядовитое вещество, пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в лондонском торговом центре из-за разлитого там вечером 23 сентября ядовитого вещества, сообщает The Guardian. Три человека госпитализированы.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан 15-летний подросток.

Как сообщает издание, опасное вещество попало на людей во время спора между двумя группами молодых людей. Свидетели рассказывают, что один из пострадавших молодых людей кричал от боли, а его друзья звали на помощь, утверждая, что их друга облили кислотой.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что не склонны считать произошедшее терактом.

The Guardian напоминает, что в последние месяцы в Великобритании участились случаи нападения с использованием кислоты и других ядовитых веществ: число таких атак выросло более чем в два раза за последние три года. В связи с этим в стране все чаще требуют принять законы, которые жестче контролировали бы продажу ядовитых веществ.