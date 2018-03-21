В Техасе подозреваемый в рассылке бомб в посылках подорвал себя во время задержания

Во вторник вечером в Техасе прогремели два взрыва. С начала марта в штате взорвались уже шесть бомб, которые были заложены в посылках.

Техасская полиция сообщила в среду, 21 января, что подозреваемый в осуществлении нескольких взрывов на территории штата в последний месяц, покончил с собой. Он подорвал себя в машине при попытке полицейских арестовать его.

Накануне вечером в Техасе прогремели два взрыва. В одном случае взорвалась посылка, находящаяся на сортировочном конвейере курьерской службы доставки FedEx в городке Шертц. В другом — посылка, доставленная в комиссионный магазин, находящийся в пригороде столицы Техаса — города Остина. В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx в аэропорту ОстинаФБР обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом.

С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.

Цель взрывов остается загадкой

Следователи предположили связь между этими взрывами. Что является их целью — непонятно. Глава полиции Остина Майкл Хансен заявил однако, что это не акции непосредственно против службы FedEx. Первоначально предполагалась расистская подоплека взрывов, так как их жертвами стали афроамериканцы и латиноамериканка. Однако три взрыва носили безадресный характер.

За информацию, которая поможет расследованиям, была назначена награда в 115 000 долларов. Кроме того, полиция пошла на неожиданный шаг, предложив организатору или организаторам взрывов выйти на контакт с ней.

Президент США Дональд Трамп призвал как можно скорее найти преступников. Тот, кто это делает — больной, заявил он.