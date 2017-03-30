В Техасе церковный автобус столкнулся с пикапом: 13 погибших

Крупное ДТП произошло в США в среду: в штате Техас перевозивший прихожан церкви автобус лоб в лоб столкнулся с пикапом. В результате 13 человек погибли, еще трое получили ранения, передает ABC13.

Столкновение произошло на 83 шоссе в городке Конкан, который находится примерно в 120 км к северу от Сан-Антонио. Местный телеканал News4 сообщает, что в автобусе ехали престарелые прихожане баптистской церкви, всего 14 человек. В пикапе находился только водитель.

Официальные представители церкви First Baptist New Braunfels подтвердили информацию об аварии. Они сообщили, что на автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре.

Церковь отменила все намеченные на среду мероприятия и намерена вечером в среду собрать прихожан на общий молебен.

