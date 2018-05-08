В Таллинне автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который ехал по "зебре" на велосипеде

Сегодня утром в 8.50 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на ул. Коцебу. Пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу 9-летний мальчик получил удар от автомобиля. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим.

По первоначальным данным, автомобиль, за рулем которого была 43-летняя женщина, остановился перед "зеброй", чтобы пропустить пешехода, после чего автомобиль медленно продолжил движение, но водитель не заметил 9-летнего велосипедистка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенка, получившего в столкновении с автомобилем повреждения, скорая помощь доставила в больницу.

„На ребенке был шлем и его жизнь вне опасности, но мальчик пострадал и, надо полагать, пережил большой испуг", — рассказал руководитель аварийной группы центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Танель Паюмаа. „Приближаясь к пешеходным переходам, водители должны всегда убедиться в том, что пешеходы, желающие пересечь проезжую часть, смогли бы это сделать безопасно в обоих направлениях”.

Хорошая погода привлекает велосипедистов, поэтому Паюмаа призывает водителей быть внимательными. "На дороге водитель должен обращать за тем, что происходит вокруг него, сейчас следует быть более внимательными и по отношению двухколесного транспорта, особенно при совершении поворотов", — сказал Паюмаа.