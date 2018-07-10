В Таиланде возобновилась операция по эвакуации детей из пещеры. У спасенных нашли опасную инфекцию

В Таиланде спасатели приступили к третьей, по всей видимости, завершающей стадии операции по эвакуации детей, заблокированных наводнением в пещере Кхао Луанг на севере страны, сообщает агентство Reuters.

По данным газеты Khaosod, как заявил бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией, власти надеются, что спасателям удастся эвакуировать всех оставшихся "подземных узников" уже во вторник, 10 июля.

В настоящее время в пещере остаются пять человек — четверо подростков и тренер футбольной команды. В операции принимают участие 19 спасателей.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. 8 и 9 июля водолазы эвакуировали две группы по четыре подростка. Детей доставили на вертолетах в больницу, где поместили в карантин.

У всех детей обнаружены признаки легочной инфекции

Как сообщил журналистам представитель Минздрава Таиланда, все спасенные чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении. Однако отмечается, что у двух детей подозревают опасную легочную инфекцию. Выведенным из пещеры детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, передает агентство Reuters.