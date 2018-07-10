10.07.2018, 12:30

В Таиланде возобновилась операция по эвакуации детей из пещеры. У спасенных нашли опасную инфекцию


NEWSru.com
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TaiFoto: Sakchai Lalit, AP

В Таиланде спасатели приступили к третьей, по всей видимости, завершающей стадии операции по эвакуации детей, заблокированных наводнением в пещере Кхао Луанг на севере страны, сообщает агентство Reuters.

По данным газеты Khaosod, как заявил бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, руководящий спасательной операцией, власти надеются, что спасателям удастся эвакуировать всех оставшихся "подземных узников" уже во вторник, 10 июля.

В настоящее время в пещере остаются пять человек — четверо подростков и тренер футбольной команды. В операции принимают участие 19 спасателей.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. 8 и 9 июля водолазы эвакуировали две группы по четыре подростка. Детей доставили на вертолетах в больницу, где поместили в карантин.

У всех детей обнаружены признаки легочной инфекции

Как сообщил журналистам представитель Минздрава Таиланда, все спасенные чувствуют себя хорошо и пребывают в хорошем настроении. Однако отмечается, что у двух детей подозревают опасную легочную инфекцию. Выведенным из пещеры детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней, передает агентство Reuters.

Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции у всех детей. Проведенное в больнице обследование при помощи рентгена также показало возможную инфекцию у двух ребят. Ожидается, что более точные лабораторные результаты появятся в течение одного-двух дней.

По словам представителя Министерства здравоохранения Таиланда, если в итоге не будет обнаружено какой-либо инфекции, к мальчикам допустят родственников. "Все восемь ребят хорошо себя чувствуют, ни у кого из них нет лихорадки. Детям дали витамин B и вакцину от бешенства", — сообщили в ведомстве.

Специалист рассказал, что у мальчиков из второй группы "очень низкая температура тела", однако им становится лучше, передает ТАСС. Четверо первых спасенных уже могут употреблять нормальную еду, подчеркнул представитель Минздрава. Кроме того, они в состоянии стоять и передвигаться без чьей-либо помощи, правда, пока только вокруг кровати.

ТОП

В Минздраве добавили, что в первой группе эвакуированных находились дети в возрасте от 14 до 16 лет, а во второй — от 12 до 14 лет. По словам представителя ведомства, первые четверо мальчиков "вечно голодные" и им "требуется больше еды". Все ребята утверждают, что за время пребывания в пещере они не видели каких-либо животных и не контактировали с ними.

За эвакуацией детей пристально следят тысячи человек по всему миру. Жители Таиланда присылают открытки и рисунки в поддержку "узников". По данным газеты The Nation, число посланий из всех районов страны со словами поддержки как детей, так и спасателей уже превысило тысячу штук.

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