09.07.2018, 11:50

В Таиланде спасатели возобновили операцию по спасению детей


bbcrussian.com
EST
Tai sukeldujad
Tai sukeldujadFoto: Ye Aung Thu, AFP

Спасатели в Таиланде возобновили рискованную операцию по извлечению из затопленной пещерной системы оставшихся восьми мальчиков и их футбольного тренера.

Руководители этой операции торопятся в связи с опасениями, что в любой момент в этом районе на севере Таиланда могут начаться муссонные дожди, которые вызовут подъем воды в пещере.

Ко входу в пещеру прибыло не менее семи машин скорой помощи.

В воскресенье удалось эвакуировать четырех членов юношеской футбольной команды, оказавшихся в западне 23 июня, когда проливные дожди затопили пещерную систему.

Однако спасатели были вынуждены прервать свою работу ночью, чтобы успеть заменить опустевшие баллоны со сжатым воздухом для аквалангов.

Корреспондент Би-би-си Джонатан Хэд сообщает с места событий, что операция по спасению детей проводится под жестким контролем военного правительства.

Читайте также:

Пауза в сезонных дождях, которая продолжается уже несколько дней, позволила спасателям начать эвакуацию на несколько часов раньше, чем планировалось, и в воскресенье спасательная операция проходила на удивление быстро.

Пропавшие дети

Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.

Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник 2 июля подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стэнтон.

У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Детей нашли на незатопленном участке пещеры примерно в 4 км от входа.

Группе начали доставлять еду, кислородные баллоны и другие припасы. Во время операции погиб водолаз Саман Гунан — бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

ТОП

Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте.

Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют "Паттайским пляжем", но она была затоплена.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.

По сообщению властей, первый этап операции прошел гладко и спасенных мальчики находятся в хорошей физической форме.

Однако минувшей ночью снова начались дожди, а метеорологи прогнозируют их продолжение в ближайшие дни. Поэтому спасателям придется действовать быстро при эвакуации оставшихся школьников.

Как выводят детей

В пещерной системе действуют около 90 аквалангистов — 40 из Таиланда и 50 из других стран.

Даже для опытных водолазов путь по темным и затопленным водой узким проходам пещеры Тхам Луанг представляет собой серьезное испытание.

Им приходится то идти по сухим местам, то брести по колено в воде по полузатопленным туннелям, то погружаться в воду или карабкаться по склонам. Вдоль всего маршрута теперь натянуты тросы, за которые можно держаться руками или с помощью карабинов.

Эвакуируемые мальчики надевают специальные маски, которые закрывают все лицо и обеспечивают подачу воздуха. Неопытным дайверам к ним привыкнуть легче, чем к традиционным маскам аквалангистов, которые закрывают только нос и глаза.

Каждого мальчика сопровождают два спасателя, которые также несут на себе его баллон со сжатым воздухом.

Самое сложное место маршрута — примерно на середине пути, так называемый Перекресток, где так узко, что дайверам приходится снимать с себя баллоны с воздухом, чтобы протиснуться там.

Следующая за этим место большая камера в пещерной системе, известная под названием камера 3, превращена в базу спасателей. Здесь мальчикам можно передохнуть, прежде чем приступать к последнему этапу пути. До выхода из пещерной системы остается сравнительно легкий путь пешком. Затем спасенных отправляют в больницу в городке Чианграй.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Канцлер права: при назначении алиментов нужно исходить из потребностей ребенка, а не из дохода родителя

09.07.2018
Канцлер права Юлле Мадизе направила министру юстиции Урмасу Рейнсалу свое мнение относительно поправок к закону об алиментах и отметила, что при назначении алиментов нужно исходить во многом из потребностей ребенка, а не только из дохода родителя.
Подробнее

Главред ETV+ о том, как ЧМ по футболу содействует интеграции. "Число зрителей трансляций — это просто космос"

09.07.2018
”Если говорить простым языком, то эти цифры просто космические. Никто и подумать не мог, что зрителей будет так много”, — передает Eesti Päevaleht слова главного редактора ETV+ Урмаса Ору о трансляции футбольных матчей.
Подробнее


Клиент заказал дорогой шкаф, но заказ задержали на полгода. Продавец лишь посоветовал ему самому поговорить с производителем

09.07.2018
Клиент заказал в мебельном магазине шкаф, и хотя он опоздал более чем на пять месяцев, продавец посчитал, что не обязан возвращать покупателю деньги. В итоге тот обратился в Комиссию по потребительским спорам.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Началась продажа билетов на матчи КХЛ для читателей rus.delfi.ee! Финский Jokerit играет с российскими клубами

09.07.2018
С сегодняшнего дня в Эстонии через Piletilevi и в Финляндии через Ticekmaster можно купить билеты на две домашние игры хельсинкского хоккейного клуба "Jokerit" в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне — 26 октября примут московский "Спартак", а двумя днями позже череповецкую "Северсталь".
Подробнее

ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Россия выбыла из ЧМ-2018, поджог дома эстонской певицы и операция по спасению детей в Таиланде

09.07.2018
Ну как, отошли от выходных и проигрыша России Хорватии? Тогда самое время почитать, что еще важного произошло на за эти дни. Наш дайджест вам в помощь!
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читательница: сотрудникам казино начальство запрещает общаться с клиентами вне работы. Это законно?

09.07.2018
В редакцию rusDelfi обратилась читательница, работающая крупье в одном эстонском казино. По ее словам, начальство запрещает им встречаться с клиентами вне работы.
Подробнее

Отравленная "Новичком" под Солсбери женщина скончалась

09.07.2018
44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее.
Подробнее

Рыйвас: знать эстонский язык — не наказание, а возможность

08.07.2018
Бывший премьер-министр Таави Рыйвас считает, что Марина Кальюранд своими высказываниями о том, что русские жители Эстонии не должны постоянно бояться запрета образования на их родном языке, преувеличивает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ