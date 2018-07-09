09.07.2018, 11:50

В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек

 (3)
дополнено в 16:40
Интерфакс
EST 3
Tai sukeldujad
Tai sukeldujadFoto: Ye Aung Thu, AFP

Седьмой и восьмой человек выбрались из затопленной пещеры в Таиланде, пишет в понедельник сайт газеты The Guardian. По данным издания, седьмой спасенный вместе с одним человеком из ранее выведенной на поверхность группы отправлен в больницу на вертолете.

По данным сайта телеканала CNN, на сегодня операция по спасению оставшихся в пещере юных футболистов и их тренера приостановлена.

8 июля из пещеры были вызволены четверо участников школьной футбольной команды. В течение понедельника к настоящему моменту спасены еще четыре человека.

Местные власти не уточняют, кого именно удалось спасти — в ловушке из-за подъема уровня воды оказались 12 членов детской футбольной команды и их тренер. Четверых ребят смогли вытащить на поверхность накануне.

СМИ сообщают, что местные власти сегодня предоставляют крайне маленькие объемы информации о происходящем. От места операции отъезжали скорые, но журналистам остается лишь предполагать, что на них увозят спасенных. Предположительно, детей уже эвакуировали в госпиталь вертолетом.

Читайте также:

12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пошли в пещеру на прогулку 23 июня. В результате муссонных дождей коридоры пещер оказались затоплены. Нашли их только через 10 дней.

Откачать всю воду не удалось, поэтому часть пути школьники идут пешком, а часть плывут под водой. Они снабжены экипировкой для подводного плавания, их сопровождают опытные дайверы.

Четверо мальчиков, которые были спасены накануне, находятся в больнице под наблюдением врачей. По данным СМИ, родителей пока не допускают к ним.

В пятницу 6 июля погиб ветеран ВМС Таиланда, который участвовал в подводной операции.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Активист Евгения Чирикова откровенно о причинах написания открытого письма президенту ЭР

09.07.2018
Одной из наиболее резонансных публикаций последних недель в отечественных СМИ стало открытое письмо Евгении Чириковой президенту ЭР Керсти Кальюлайд. Оно было опубликовано на нашем портале и в газете Eesti Päevaleht. В письме известная российская эколог-активист и деятель оппозиции обозначила ряд пунктов, которые, по ее мнению, существенно мешают иммигрантам статьчастью эстонского общества. Мы попросили Евгению Чирикову раскрыть подробности этой истории.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Тарту в арестном доме нашли труп находившегося на вытрезвлении мужчины: в убийстве подозревают его сокамерника

09.07.2018
6 июля около 14 часов сотрудник Тартуского арестного дома обнаружил в одной из камер 65-летнего мужчину, который был неконтактным. Прибывшие на место медики пытались оживить мужчину, но безуспешно.
Подробнее

ОПРОС: 77% жителей Эстонии готовы сменить работу ради возможности работать дома

09.07.2018
В результате свежего исследования крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee выяснилось, что 77% жителей Эстонии готовы поменять свою нынешнюю работу, если бы получили предложение с возможностью работать дома.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
118,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €

Андрес Анвельт: как и почему стала меняться преступность?

09.07.2018
Если начинать издалека, то сперва стоит отметить, что о реальной криминальной статистике в советское время очень мало официальных данных. Конечно, на просторах России существуют научные учреждения, в которых даже можно найти какие-нибудь исследования, но для простого милиционера было две статистики: одна, которую официально рассылали по телетайпу и которую дежурный вносил в регистрационную книгу, и вторая, которая пряталась от прокурора где-нибудь в кабинете под замком сейфа.
Подробнее


В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек

09.07.2018
Седьмой и восьмой человек выбрались из затопленной пещеры в Таиланде, пишет в понедельник сайт газеты The Guardian. По данным издания, седьмой спасенный вместе с одним человеком из ранее выведенной на поверхность группы отправлен в больницу на вертолете.
Подробнее

На Пальяссааре можно наткнуться на загорающих голышом нудистов

09.07.2018
Осенью прошлого года открыли дощатую дорогу между пляжем Пикакари и Вяйке-Пальяссааре, гуляя по которой, часто хорошо видно нарушающих закон обнаженных нудистов. Официальная возможность загорать голышом в Харьюмаа отсутствует.
Подробнее

Психиатр о застрявших в пещере мальчиках: если бы они не были футболистами, то кто-нибудь бы уже умер

09.07.2018
По мнению психиатра Юри Эннета, таиским мальчикам-футболистам продержаться в затопленной пещере помог именно спортивный командный дух, поддержка взрослого тренера и предыдущий опыт с пещерами.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ