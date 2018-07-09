09.07.2018, 11:50

В Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человек

 (6)
дополнено в 16:40
Интерфакс
EST 4
Tai sukeldujad
Tai sukeldujadFoto: Ye Aung Thu, AFP

Седьмой и восьмой человек выбрались из затопленной пещеры в Таиланде, пишет в понедельник сайт газеты The Guardian. По данным издания, седьмой спасенный вместе с одним человеком из ранее выведенной на поверхность группы отправлен в больницу на вертолете.

По данным сайта телеканала CNN, на сегодня операция по спасению оставшихся в пещере юных футболистов и их тренера приостановлена.

8 июля из пещеры были вызволены четверо участников школьной футбольной команды. В течение понедельника к настоящему моменту спасены еще четыре человека.

Местные власти не уточняют, кого именно удалось спасти — в ловушке из-за подъема уровня воды оказались 12 членов детской футбольной команды и их тренер. Четверых ребят смогли вытащить на поверхность накануне.

СМИ сообщают, что местные власти сегодня предоставляют крайне маленькие объемы информации о происходящем. От места операции отъезжали скорые, но журналистам остается лишь предполагать, что на них увозят спасенных. Предположительно, детей уже эвакуировали в госпиталь вертолетом.

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12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер пошли в пещеру на прогулку 23 июня. В результате муссонных дождей коридоры пещер оказались затоплены. Нашли их только через 10 дней.

Откачать всю воду не удалось, поэтому часть пути школьники идут пешком, а часть плывут под водой. Они снабжены экипировкой для подводного плавания, их сопровождают опытные дайверы.

Четверо мальчиков, которые были спасены накануне, находятся в больнице под наблюдением врачей. По данным СМИ, родителей пока не допускают к ним.

В пятницу 6 июля погиб ветеран ВМС Таиланда, который участвовал в подводной операции.

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