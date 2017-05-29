В связи с терактом в Манчестере арестован 19-летний мужчина

В юго-восточном районе Манчестера арестован 19-летний мужчина по делу о нападении в концертном зале "Манчестер-Арена", в результате которого погибли 22 человека.

Он был арестован, как говорится в заявлении полиции, "по подозрению в причастности к преступлениям, противоречащим антитеррористическому законодательству".

В общей сложности в связи со взрывом в Манчестере задержаны 13 человек.

В субботу полиция опубликовала фотографии предполагаемого смертника Салмана Абеди.

Где и когда именно 22 мая были сделаны эти снимки, не сообщается.

Нападение в прошедший понедельник стало самым кровавым терактом в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года. Тогда погибли более 50 человек.

Полиция Манчестера попросила граждан сообщить, если им известно что-либо о передвижениях Абеди с 18 мая — в этот день он вернулся в Британию из Ливии.

Незадолго до взрыва Абеди побывал в квартире, которую он снимал в центре Манчестера. Там же, предположительно, он внес последние изменения в конструкцию своего взрывного устройства, после чего отправился к концертному залу, сказали полицейские.

Полиция отметила прогресс в расследовании и сообщила, что над ним работают 1000 человек. Еще сотни офицеров участвуют в обеспечении безопасности в графстве Большой Манчестер.

Ранее в субботу уровень террористической угрозы в Британии, повышенный после взрыва в Манчестере до максимального "критического", снизили до "серьезного". Этот уровень предполагает, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо. "Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.