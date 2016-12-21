Полиция Берлина разыскивает гражданина Туниса, личные документы которого найдены в кабине грузовика, ставшего орудием теракта на рождественском базаре. Как сообщается в среду, 21 декабря, подозреваемый использовал разные имена. Согласно одному документу, его зовут Ахмед А., в другом значится имя Анис А.

По данным следствия, человек, который направил грузовик на толпу людей на площади Брайтшайдплац в понедельник, 19 декабря, ранен. В кабине автомобиля найдены следы ДНК предполагаемого преступника.

Вечером в понедельник около 22 часов мск грузовик врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре западного Берлина. Праздничная ярмарка, расположенная недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма (также известной как Гедехтнискирхе — Церковь поминовения), является одним из самых популярных в немецкой столице. Ежегодно его посещают до миллиона человек. В этот вечер на площади были тысячи посетителей. В результате теракта погибли 11 человек, а также водитель угнанного террористом или террористами грузовика.