В суде взвесили два миллиона долларов, якобы, переданные Сечиным Улюкаеву

В Замоскворецком суде Москвы провели эксперимент и установили точный вес двух миллионов долларов, которые, согласно материалам дела о взятке, глава "Роснефти" Игорь Сечин передал тогда занимавшему должность министра Алексею Улюкаеву 14 ноября 2016 года.

Взвешивание, как сообщает РБК, проводили по инициативе прокурора Бориса Непорожного — он предложил раз и навсегда разобраться, насколько тяжело было брать взятку, предложенную Сечиным. "Я не понимаю, что это взвешивание докажет, — кому-то просто поднять 20 кг, а кому-то сложно", — протестовал адвокат Тимофей Гриднев, защищающий интересы экс-министра (цитата по "Медиазоне").

Однако судья Лариса Семенова разрешила эксперимент и распорядилась провести его после перерыва. Во время паузы бдительный адвокат пресек попытку несанкционированного взвешивания купюр.

"Вы чего это делаете? Еще суд не начался. Сейчас судья придет, и мы будем устанавливать вашу личность, вашу квалификацию. Мы выясним, можете ли вы вообще устанавливать весы!" — обратился защитник к неизвестному мужчине в куртке.

Человек, поторопившийся установить вес двух миллионов долларов, бросил свое занятие. "А то все думают, что все так просто — раз и взвесили!" — прокомментировал довольный собой Гриднев.

Судья, вернувшись после перерыва, доверила провести эксперимент специалисту Павлу Якобову, инженеру из Ростеста (тому самому человеку в куртке, которого ранее прогнал адвокат). Выяснилось, что на установку весов требуется пять-семь минут, затем еще какое-то время нужно на то, чтобы весы достигли нужной температуры. Судья Семенова объявила еще один перерыв на 20 минут.

Наконец когда весы прогрелись, прокурор вскрыл мешок, в котором лежала сумка (кожаный саквояж с металлическим замком золотого цвета), а судья открыла конверт — в нем лежали ключи от сумки.

После этого прокурор разрезал коробку с долларами, поставил на стол саквояж и переложил туда деньги из коробки, старательно утрамбовывая под внимательным взглядом специалиста, секретаря, судьи и всех собравшихся. В абсолютной тишине Непорожный положил в саквояж последние купюры, и сумка набилась так, что больше в нее нельзя ничего положить, уточняет РБК.

Закрыв на ключ переполненную сумку, обвинитель поставил ее на весы — 21 кг 950 г. Погрешность, объяснил специалист, 30 граммов.

По итогам всех манипуляций прокурор спросил у Улюкаева: "Получили ли вы эту сумку 14 ноября 2016 года?" Подсудимый затруднился ответить: "Прошло больше года, было темно. Было что-то темное и объемное, но точно ли эта та сумка, я не могу сказать. Ключ и брелок похожи".

Прокурор демонстративно покряхтел, поднимая сумку и переставляя ее с места на место. "Если было темно, то как вы можете сказать, похожа она на ту сумку, что вы получили от Сечина, или нет?" — допытывался обвинитель. "Только по объему", — отвечает Улюкаев.

По версии обвинения, Улюкаев вымогал у Сечина взятку в два миллиона долларов за положительный отзыв МЭР на приватизацию "Башнефти". Сумка с деньгами была передана Улюкаеву 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Улюкаев свою вину не признает и уверяет, что стал жертвой провокации. По словам экс-министра, он думал, что в сумке обещанное Сечиным вино. Ранее Улюкаев говорил, что по ощущениям сумка весила около 15 кг.