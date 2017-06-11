В субботу в Латвии погибли два ребенка

В субботу в Латвии погибли две девочки — один ребенок утонул в пруду в Латгале, второй получил смертельные травмы в аварии в Яунпиебалге.

Шестилетняя девочка погибла при столкновении мотороллера и автомобиля Volkswagen в Яунпиебалге, сообщает LETA со ссылкой на данные Госполиции. Информация о ДТП поступила в 15.59. По данным Службы неотложной медицинской помощи, в аварии пострадали также женщина 68 лет и 39-летний мужчина. Все трое ехали на мотороллере.

В субботу в Латгале в пруду около дома утонула пятилетняя девочка, отмечает Служба неотложной медицинской помощи. Врачи на месте происшествия констатировали, что спасти ребенка уже невозможно.