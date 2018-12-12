В Страсбурге задержали родителей и братьев "рождественского стрелка", сам он до сих пор не найден

Занятия в детских садах и начальных школах Страсбурга отменены, при этом школы и лицеи открыты, но приходить на учебу после теракта разрешено по желанию. Родителями рекомендовали сопровождать детей по дороге в учебные заведения.

Известно, что подозреваемый, 29-летний уроженец Страсбурга Шеккат Шариф, после стрельбы скрылся на захваченном такси. Шариф числился в реестре опасных лиц и был известен полиции. Как сообщает RFI со ссылкой на AFP, этого человека включили в базу по подозрению в "исламистской радикализации".

"Он несколько раз был в тюрьме и именно там обнаружили, что он "радикализировался", но только в религиозной практике, никогда не было знаков о его готовности совершить (террористический) акт", — заявил госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Мужчина привлекался к ответственности не только во Франции, но и в ФРГ. В 2011 году он был судим за вооруженное нападение на 16-летнего и отсидел 6 месяцев из положенных ему двух лет. Шарифа должны были задержать утром 11 декабря, но его не оказалось дома. При обыске у него в квартире нашли гранаты.

Вечером 12 декабря спецназ взял штурмом дом, где, как полагали, забаррикадировался преступник. Однако операция оказалась безуспешной, и тот снова сумел уйти. К расследованию приступило антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа: по версии издания, мужчина действовал под влиянием отчаяния после ареста его сообщников.