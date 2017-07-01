В Страсбурге прошла церемония прощания с Гельмутом Колем

Руководство ЕС, лидеры США, России, Франции и Германии приняли участие в прощании с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Это первая общеевропейская траурная церемония.

В здании Европарламента в Страсбурге в субботу, 1 июля, прошла церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Это первая общеевропейская официальная церемония прощания с государственным деятелем в истории Европейского Союза.

На церемонии выступили руководители структур ЕС и лидеры ряда европейских стран. "Гельмут Коль был патриотом Германии, но также и патриотом Европы", — подчеркнул председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Юнкер особо отметил вклад экс-канцлера в примирение Европы, назвав его "послевоенным гигантом" и "континентальным монументом".

Председатель Европарламента Антонио Таяни назвал Гельмута Коля "прежде всего мужественным человеком". "Везде и всегда он защищал человеческое достоинство перед лицом стен, железных занавесов и тоталитарных режимов", — напомнил Таяни. Глава Европейского совета Дональд Туск указал на роль немецкого политика в объединении Европы. "Мало кто в Европе столь же хорошо, как Коль, понимал значение движений за свободы в Восточной Европе для идеи объединения Германии и, тем самым, всего континента", — заявил Туск.

"Лидер, благодаря которому меняются эпохи"

Бывший президент США Билл Клинтон подчеркнул, что Коль стремился к миру, в котором приоритет отдается сотрудничеству, а не конфликтам, и в котором никто не доминирует. "21-й век в Европе наступил на его часах", — добавил Клинтон. "Ты прожил хорошую жизнь. И мы, имевшие возможность сопровождать тебя на этом пути, любим тебя за это", — подытожил экс-президент Соединенных Штатов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал Гельмута Коля "лидером, благодаря которому меняются эпохи". "О многом, чего он добился за 16 лет на посту канцлера, современники говорили: "Это невозможно сделать". Сегодня о тех событиях мы говорим иначе: "Это невозможно было сделать по-другому". Значит, он умел выбирать единственно верный путь, тот, по которому и пошла история", — констатировал российский премьер.

Медведев подчеркнул вклад экс-канцлера ФРГ в то, чтобы двусторонние отношения с Россией "стали самыми лучшими за всю историю". "Россия это очень высоко ценит и будет помнить Коля как нашего друга, мудрого и дальновидного политика, очень открытого и искреннего человека", — резюмировал премьер-министр РФ. Экс-президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать в Страсбург по состоянию здоровья. На церемонии присутствовала вдова первого президента России Наина Ельцина.

"Он протянул нам руку"

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал акцент на благотворном влиянии Коля на отношения Берлина и Парижа. "Он протянул нам руку, — объяснил французский лидер. — Для Франции Гельмут Коль был ключевым посредником, основополагающим союзником, неустанно строящим мосты. Более того, для Франции он был другом".

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель также почтила память своего легендарного однопартийца. "Дорогой канцлер ФРГ Гельмут Коль, вы внесли решающий вклад в то, что я сегодня здесь стою. Спасибо за те шансы, которые вы мне давали. Я преклоняюсь перед вами и вашей памятью — в благодарности и смирении", — сказала Меркель.

Гельмут Коль возглавлял правительство Федеративной Республики Германия с 1982 по 1998 годы. Именно во время его пребывания на посту федерального канцлера произошло воссоединение Германии. Он скончался 16 июня на 88-м году жизни в своем доме в городе Людвигсхафен. Согласно последней воле Коля, его тело будет погребено на кладбище в Шпайере, куда оно будет доставлено после церемонии прощания в Страсбурге на вертолете.