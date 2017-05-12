В странах СНГ появится единая база данных заключенных для противодействия терроризму

Пенитенциарные службы государств СНГ создадут общую базу данных осужденных за тяжкие преступления на территории стран Содружества, что в числе прочего поможет отслеживать террористов и экстремистов, сообщает в пятницу "Российская газета".

"Руководители тюремных ведомств стран СНГ приняли решение о создании единой базы данных осужденных за тяжкие преступления в наших странах. В первую очередь такие списки нужны, чтобы отслеживать террористов и экстремистов", — отмечается в публикации.

Как пишет издание, это решение было принято на заседании Совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, которое прошло в Минске.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко сообщил, что "подобная база может быть создана в течение полугода".

"Создание общих информационных баз данных по террористам, экстремистам, а также осужденным за иные тяжкие преступления — это один из важных проектов Совета. У таких людей не должно быть возможности после освобождения спокойно пересекать границы наших стран — без учета и контроля, и продолжать свою преступную деятельность", — подчеркнул Максименко.

Газета напоминает, что ранее представители тюремных служб некоторых стран СНГ предлагали включить в единую базу данных не только имена осужденных и отпечатки пальцев, но также ДНК и биометрическую информацию.