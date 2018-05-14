14.05.2018, 16:40

В столкновениях на границе сектора Газа погибли 37 человек

 (28)
bbcrussian.com
EST 4
Gaza
GazaFoto: MOHAMMED SALEM, REUTERS

Как минимум 37 палестинцев погибли и более тысячи получили ранения в результате обстрелов израильской армии на границе сектора Газа, сообщают палестинские власти.

Как утверждает палестинское движение ХАМАС, среди убитых есть дети.

В ходе массовых протестов, которые продолжаются уже шестую неделю, палестинские демонстранты поджигали покрышки и швыряли в сторону границы камни и зажигательные бомбы. С израильской стороны действовали снайперы.

Представитель правительства Палестинской автономии Юсуф аль-Махмуд обвинил израильские власти в "ужасной резне" и попросил помощи у международного сообщества.

Израильская армия, в свою очередь, заявляет, что около 35 тысяч палестинцев принимали участие в "жестоких беспорядках" и пытались сломать приграничные ограждения, а военнослужащие действовали "в соответствии со стандартными правилами".

Очередной всплеск насилия в Газе произошел незадолго до запланированного открытия нового посольства США в Иерусалиме. Несколько десятков тысяч палестинцев присоединились к протестным акциям против этого решения.

По мнению палестинцев, перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим говорит о том, что США признают принадлежность Израилю как западной, так и восточной части города, которую палестинские власти считают своей территорией.

Понедельник стал самым кровопролитным днем израильско-палестинского конфликта с 2014 года, когда Израиль вел блокаду и обстрел сектора Газа.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: Россиянин разрабатывает в Эстонии уникальные контроллеры для беспилотной авиации, белоруска — LED-освещение для выращивания марихуаны

14.05.2018
Эстонию на крупнейшем в Центральной и Восточной Европе соревновании среди стартапов в сфере энергетики Power Up! представит фирма Zubax Robotics, основанная выходцем из России. На проходившем 9 мая в Таллинне региональном финале конкурса этот стартап занял первое место среди 10 финалистов.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эстонские предприниматели намерены обновить систему госустройства

14.05.2018
В понедельник, 14 мая 2018 года, 28 предпринимателей Эстонии учредили Целевое учреждение Riigireform, с целью наполнить понятным содержанием идеи по обновлению системы государственного устройства Эстонии.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €
-35% Meeste käekell Police PL.14107JSBS/04
169,- €
109,85 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100113
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €

В отношении тысячи отсутствовавших на учениях "Еж" резервистов начнут дело о проступке

14.05.2018
В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке. В целом, Силы обороны оценивают процент участвовавших в учениях как хороший.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Водитель: Винк воровал в TAK на глазах у всех

14.05.2018
Роскошной жизни заместителя главы подразделения ремонта автобусов Яануса Винка пришел конец: соответствующие органы арестовали как минимум 70 транспортных средств и установили ипотеку на девять недвижимых вещей, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Полиция больше не получала заявлений в отношении обвиняемого в домогательствах Игоря Манга

14.05.2018
К полудню понедельника в отношении астролога Игоря Манга полиции не поступало новых заявлений, поэтому на данный момент остается лишь одна заявление. Ранее Манга клиентки обвиняли в домогательствах.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Учитель: домашние задания детям не нужны

14.05.2018
Оценки, зубрежка, домашние задания – все это школа, скажет большинство родителей. Что угодно, но только не школа, – ответит педагог Дима Зицер, директор школы и создатель Института Неформального образования. Он рассказал, как можно и нужно учить детей по-другому.
Подробнее