В Стокгольме неизвестный напал на полицейских с ножом

В центре Стокгольма совершено нападение на полицейских: злоумышленник был вооружен ножом, сообщает шведская версия портала The Local.

В результате инцидента у станции метро Медборгарплацен пострадал один правоохранитель. По данным Aftonbladet, полицейский ранен в шею.

Злоумышленник задержан, сообщили журналистам в полиции Швеции. Ему около 30 лет.

На Медборгарплацен с начала августа проходит демонстрация против выдворения афганцев, попросивших у Швеции убежища, сообщает Sveriges Radio. Однако, по словам полицейских, протестующие не имеют отношения к нападению, сообщает в Twitter журналист Джеймс Севедж.

Мотивы нападавшего неясны. Правоохранители опрашивают свидетелей, обстановка на месте событий спокойная, сообщает The Local.